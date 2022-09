Darty recrute ses futurs techniciens services après-vente en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ! Les personnes sélectionnées prépareront un titre professionnel (niveau Bac pro) pendant un an. Au Lycée Champollion, à Lattes, dans l’entrepôt Darty Service après-vente, situé à Mauguio, et en magasins à Nîmes ou Perpignan .

L’entreprise et le centre de formation présenteront ces opportunités de formation et d’emploi le 12 septembre prochain, de 9h à 12h30, à l’agence Pôle emploi des Cévennes, à Montpellier. Les candidats doivent justifier d’un CAP ou BEP et être titulaires du Permis B, les postes nécessitant des déplacements sur plusieurs lieux de travail

Pour participer, s’inscrire ici