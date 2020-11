Organisé par Cap emploi Hérault et Pôle emploi, Handijob permet chaque année aux personnes en situation de handicap de rencontrer et d’échanger avec des employeurs, des organismes publics, des prestataires de services, des organismes de formation... du territoire héraultais, mais également avec des structures proposant des prestations d’accompagnement et de conseil (en matière d’accès et de maintien dans l’emploi).

Une manifestation qui se déroulera pour la première fois sous une forme totalement digitalisée. Du 16 au 20 novembre, les personnes intéressées pourront ainsi se connecter sur une plateforme, découvrir les offres d’emploi et de formation des partenaires, passer des entretiens de recrutement par téléphone, ou encore participer à des visioconférences de présentation de vos métiers.

