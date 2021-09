Ce jeudi 16 septembre, tous les centres Afpa de la région se mobilisent pour accueillir les personnes en quête de qualification, d’un nouveau projet professionnel ou d’un contrat en alternance. Vous aurez l’opportunité de rencontrer des stagiaires et des formateurs et d’obtenir toutes les informations pratiques vous permettant de bénéficier d’une formation porteuse de débouchés, dans les secteurs de la transition écologique par exemple, ou encore le numérique, l’industrie innovante...

A Alès, 160 Montée des Lauriers, de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h

A Albi, Rue des trois Buissons, de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h

A Béziers, 34, rue Costesèque , de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h

A Carcassonne, 1, allée Bernard Palissy, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h

A Foix, 6, cours Irénée Cros, de 9h à 12h et de 14h à 16h30

A Saint-Jean-De-Védas, 12, rue Jean Mermoz, de 9h à 12h

A Montauban, 325, avenue de Montech, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h

A Nîmes, 168, Route de Beaucaire, de 9h à 14h

A Pamiers, Impasse Mercure, zone d’activités du PIC, de 9h à 12h et de 14h à 16h30

A Rivesaltes, Espace entreprise Méditerranée, 2, avenue Clément Ader, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h

A Rodez, Rue Jean Ferrieu, de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h

A Saint-Chély-d’Apcher, Chemin du Readet, de 9h à 12h

A Tarbes, 92, Avenue Alsace-Lorraine, de 9h à 12h

A Balma, 73, rue de Saint-Jean, de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h

A Toulouse-Palays, 1, allée Jean Griffon, de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h