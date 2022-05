Né en 2020 du rapprochement des groupes Accor, AccorInvest, Adecco, Korian et Sodexo, et depuis le 9 mai 2022 de Disneyland Paris, le CFA des Chefs est présent dans plusieurs villes, dont Toulouse, où il propose des formations diplômantes et certifiantes : le Titre Professionnel de cuisinier et les CAP Cuisine, Pâtisserie et Commercialisation & Service en restauration, en un an ; et le Bac Pro Cuisine, le Brevet Professionnel Arts culinaires et le BTS Management en hôtellerie restauration, accessibles en deux ans.

Ce mercredi 1er juin, le campus toulousain proposera une webconférence entre 11h et 12h afin de vous présenter les métiers, des professionnels et les postes à pouvoir. Vous pourrez également postuler en direct et passer des entretiens avec des recruteurs l’après-midi, par téléphone ou visio.

Pour vois inscrire, cliquez ici.