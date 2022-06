La Mission locale et la métropole de Montpellier organisent la seconde édition du Forum Emploi et Alternance ce mercredi 29 juin (de 10h à 16h), dans le Parc de Peyriere de Saint-Jean-de-Védas. Les 16/29 ans pourront rencontrer une cinquantaine de recruteurs et de CFA, et postuler à quelques 500 offres d’emploi et contrats en alternance.