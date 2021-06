Organisé en marge des Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, CyberThings s’annonce comme un évènement dans l’èvement ! Le mardi 29 juin prochain, à La Cité de Toulouse, en duplex avec La Cité des métiers de demain à Montpellier, et en ligne, la manifestation vous permettra de vous informer sur les compétences recherchées, les formations qui ouvrent au secteur, mais aussi de postuler directement auprès des exposants (AUCAE, Orange, PWC, Scassi, Sopra, Stormshield...).

Organisé par ToulEco, en partenariat avec La Région, ToulEmploi, l’agence de recrutement My Soft Agency, Pôle emploi, l’Apec... CyberThings vous orientera selon votre profil et vos attentes.

D’ailleurs êtes-vous plutôt comme Eleven, spécialisée dans la gestion de la sécurité et pilotage des projets de sécurité ? Mike, concepteur et chargé du maintien d’un SI sécurisé ? Jim Hooper, capable de prendre en charge de la gestion des incidents et des crises de sécurité ? Ou encore comme Will, plus orienté conseil, services et R&D ?

Pour le savoir, rendez-vous à Toulouse et Montpellier, ou connectez-vous le 29 !

Pour connaître dès à présent votre profil, envoyez votre CV à cyberthings@mysoft-agency.com

Pour participer aux Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, cliquez ici

Pour participer au salon virtuel, cliquez ici