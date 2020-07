Leader mondial de la bougie, PartyLite organise un « roadshow digital » pour faire découvrir ses produits, ses valeurs et déclencher des vocations en vente à domicile. 200 postes sont à pourvoir en Occitanie, et l’entreprise invite les candidats à participer à une réunion en ligne, via Zoom, ce mercredi 15 juillet, à 19h.

Au programme, 30 minutes d’échanges avec Gilles Surleau, le directeur des ventes PartyLite France.

Pour participez, inscrivez-vous par mail à : info@partylite.fr