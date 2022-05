Animés par l’Espace Emploi AGIRC ARCCO, les ateliers « Osez un nouveau départ » sont destinés aux demandeurs d’emploi, salariés, étudiants... en quête d’une reconversion, mais indécis quant à la direction à prendre. Pour vous aider à faire le point et à construire votre projet, sept séances collectives et trois entretiens individuels vous seront proposés à la Maison de l’Orientation de Montpellier, entre le 24 mai et le 12 juillet prochains.

Pour participer, inscrivez-vous directement auprès de l’Espace Emploi AGIRC ARRCO : 04 67 50 98 99 / contact@espaceemploi-montpellier.org