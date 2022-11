« Entreprenez en Occitanie » s’adresse aux porteurs de projets et aux futurs entrepreneurs de la région. Et la 6e édition s’ouvre ce lundi 7 novembre ! Pendant un mois, l’agence de développement économique de la Région AD’OCC et le RésO Entreprenez organiseront des évènements dans les treize départements d’Occitanie.

Table ronde, rencontres avec des experts de la création/reprise d’entreprise, témoignages... rythmeront chaque opération. Et quatre d’entre elles se dérouleront cette semaine à Saint-Gaudens, Mende, Perpignan et Castres.

Pour découvrir toutes les étapes et les infos pratiques, cliquez ici