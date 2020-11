Dans le cadre de la quatrième édition de ”Entreprenez en Occitanie !”, le mois de la création et de la reprise d’entreprises qui se déroulera jusqu’au 17 décembre, plusieurs webinaires sont proposés pour sensibiliser les porteurs de projet à l’entrepreneuriat et les informer.

Organisés par l’agence Ad’Occ, et de nombreux partenaires, certains sont ancrés dans leur territoire. C’est le cas des réunions d’informations qui permettent aux candidats d’échanger avec des acteurs du conseil et du financement en création et reprise d’entreprise de leur département.

Au programme donc :

“Entreprenez dans l’Aude” le 24 novembre à 9h

“Entreprenez en Ariège” le 26 novembre à 9h

“Entreprenez dans le Tarn-et-Garonne” le 27 novembre à 9h

“Entreprenez dans le Gard” le 3 décembre à 9h

“Entreprenez dans les Hautes-Pyrénées", le 7 décembre à 16h

“Entreprenez en Aveyron", le 14 décembre à 9h