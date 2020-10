Programme lancé en 2018 par la Shem (Société hydro-électrique du Midi, groupe Engie) et le Département des Hautes Pyrénées pour accompagner les demandeurs d’emploi dans la création de leur activité. « J’entreprends Ha-Py » s’articule autour d’une formation gratuite de 350 heures dédiée à l’entrepreneuriat (50 ateliers pour apprendre et comprendre les notions fondamentales de la création d’entreprise) et d’un coaching individualisé par un consultant expert jusqu’à l’immatriculation de la société.

Les bénéficiaires (une quinzaine par promotion) disposent d’un espace dédié à l’entrepreneuriat pour travailler, construire leur projet et se rencontrer, et ils sont mis en relation avec un réseau de partenaires (juristes, comptables, banquiers, financeurs, commerciaux…).

La troisième promotion démarrera en fin de l’année. Pour vous inscrire, rapprochez-vous de Pôle emploi ou du service solidarité du Département.