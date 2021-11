La Non-Conférence du recrutement revient à Toulouse, le jeudi 2 décembre prochain, dans les locaux du Campus Entiore de TBS Education ! Entre 15h30 et 18h15, huit débats 100% recrutement et des échanges entre RH et recruteurs de la région se dérouleront sur les thèmes suivants : Embauche à distance, faut-il se voir pour y croire ? Candidat = Diva ! Sites d’annonces en ligne, ça sert encore à quelque chose ? Reconversion. Viens, on est bien bien bien ! Candidats, encore confinés ?...

Cet événement, qui ambitionne de favoriser les débats, astuces et partages de bonnes pratiques entre professionnels des RH, est organisé par L’Ecole du Recrutement, avec le soutien de HelloWork, et la contribution à Toulouse de My Recruitment Agency et TBS Education. Une manifestation gratuite qui sera suivie d’un apéritif facultatif, quant à lui payant (sur inscription).

Plus d’infos et inscriptions ici