« Itinéraire ruche »

Nouveau programme lancé par La Ruche, réseau national d’incubateurs d’entreprises à impact, en partenariat avec France Active et avec le soutien du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Ouvert sur l’ensemble du territoire et 100% à distance, le dispositif s’adresse aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux qui ont un projet de création d’entreprise/association.

Pendant trois mois, ils pourront bénéficier d’un accompagnement structuré autour de rendez-vous de suivi individuels et de temps collectifs et auront également accès à une communauté d’entraide et de partage.

Pour postuler (avant le 15 décembre 2022) cliquez ici