Recrutement : Irrijardin surnage malgré la crise

À vos CV ! Irrijardin, l’enseigne toulousaine qui se spécialise dans l’équipement pour la piscine, le spa et l’arrosage de jardin, a déjà démarré ses recrutements pour l’année 2021. « Malgré le contexte actuel, nous poursuivons notre croissance et nous avons neuf ouvertures de magasins prévues l’année prochaine, dont deux en Occitanie, à Rodez et Castelnaudary », note Sophie Gucciardi, sa DRH. Quatre-vingt recrutements sont prévus en France, dont cinquante pour la seule agglomération toulousaine. Des chiffres comparables à ceux de 2020.

Ces postes sont à pourvoir en CDD et en CDI. Irrijardin recherche des profils dans la logistique, la vente et le SAV. « Nous recrutons aussi des assistants commerciaux pour nos relations clients en BtoB. Une expérience en Administration des ventes (ADV) d’au moins cinq ans est demandée. Pour les manutentionnaires, un Caces 1 / 3 / 5 et un à deux ans d’expérience sont requis. Mais nous sommes aussi capables de mener les actions de formation nécessaires en interne. » Pour les vendeurs en magasin, un Bac + 2 et une expérience dans la grande distribution sont un plus.

Un recrutement à l’ère du Covid

Irrijardin met en avant son management « différent » pour attirer les talents. « Nous mettons l’accent sur la qualité de vie au travail. Nous nous tutoyons tous dans l’entreprise. Nous apprécions donc les candidats qui ont cet état d’esprit et qui s’inscrivent dans une certaine liberté. Nous sommes ouverts aux personnalités », signale Sophie Gucciardi.

Le process de recrutement démarrera en visioconférence. « Les entretiens en présentiel n’auront lieu que pour les candidats retenus dans notre short-list. » Pour ce recrutement à l’ère du Covid, la DRH de l’enseigne recommande de rester naturel, mais de ne pas oublier de conserver sous contrôle les éléments qui peuvent l’être. « N’oubliez pas exemple pas de couper votre téléphone... Nous restons cependant tolérants face aux conditions particulières dans lesquelles se déroulent les échanges. » Pour réaliser ses recrutements, Irrijardin a noué un partenariat avec la plateforme toulousaine Taleez. Sophie Gucciardi rappelle, en outre, que les franchisés de l’enseigne recrutent également dans toute la France. Leurs annonces sont disponibles sur son site.

Agnès Frémiot

Pour candidater : taleez.com/careers/irrijardin