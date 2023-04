Depuis Noé, Irrijardin pousse plus loin

« Depuis 5 ans, le groupe Irrijardin a connu une croissance de 80% de son chiffre d’affaires enseigne, un record malgré des années Covid mouvementées », souligne l’enseigne spécialisée dans l’équipement de piscines, spas et arrosage. Créé en 1989 à Portet-sur-Garonne, Irrijardin table sur de nouvelles performances cette année, avec l’ouverture programmée de onze nouveaux magasins, dont un à Marrakech. Une première pour le groupe ! Les travaux de son campus installé à Noé, à 25 kilomètres de Toulouse, sont également sur le point de s’achever. Il comprendra de plus vastes bureaux, un mobilier plus moderne, une salle de sport, une cuisine design équipée d’un frigo connecté…

Pour Sophie Gucciardi, la DRH du groupe, « le campus de Noé doit constituer un élément d’attractivité pour les futurs collaborateurs de l’entreprise qui ont du mal à envisager un autre lieu de travail que le centre-ville de Toulouse ». Car tous ces projets s’accompagneront bien sûr de nouvelles embauches. Ainsi, cette année, dix agents logistique et un approvisionneur renforceront ses équipes en CDD, et quatre vendeurs et trois assistants commerciaux seront recrutés en CDI. Des postes à retrouver sur le nouveau site recrutement de l’entreprise.

Postulez sur : recrutement.irrijardin.fr