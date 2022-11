Inetum renforce ses équipes toulousaines !

« Pour agir chaque jour au plus près de ses clients et répondre aux besoins des entreprises toulousaines, Inetum recherche 80 collaborateurs sur le prochain semestre, spécifiquement sur les profils suivants : ingénieur DevOps, Cloud, système Linux, infrastructure Microsoft... », annonce l’entreprise de services du numérique.

« L’opportunité d’intégrer un projet d’entreprise qui allie carrière et épanouissement professionnel avec la flexibilité et l’ambiance de travail d’un groupe international », assure Didier Pouy, responsable des Infrastructure Services dans le Sud-Ouest. Ces recrutements interviennent alors même qu’Inetum vient de signer deux contrats majeurs avec des acteurs de la défense et du secteur bancaire.

Présent dans plus de 27 pays, le groupe compte près de 27.000 collaborateurs (dont 900 à Toulouse) et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 202 .

Pour postuler, cliquez ici