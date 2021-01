Industrie : trois cursus pour de multiples débouchés en Occitanie

Les nouvelles technologies font évoluer la façon de concevoir et de produire, et l’Afpa accompagne ce mouvement en dotant les jeunes et les actifs des compétences nécessaires aux nouveaux besoins des industriels. Dans son centre de Toulouse Balma, deux cursus permettent notamment de se spécialiser dans des métiers très recherchés puisqu’ils contribuent à réduire les coûts de conception et de fabrication.

De devenir par exemple technicien supérieur en fabrication additive, c’est-à-dire un expert des procédés d’impression 3D qui peut tout fabriquer ! Des maquettes, des pièces détachées, des prothèses médicales... en petites séries ou dans le but de valider une production à grande échelle.

Autre profil intervenant en phase de prototype, l’électronicien de tests et développement. En collaboration avec les ingénieurs, ce professionnel développe les fonctions électroniques analogiques ou numériques des équipements. Et trouve des débouchés dans de nombreux secteurs (automobile, spatial, aéronautique, objets connectés... Un métier auquel le centre forme également.

Enfin, autre professionnel très recherché par les industriels en quête de productivité, le technicien de maintenance. Lui aussi doit rester à l’affût des évolutions technologiques pour préconiser des améliorations et optimiser la performance des équipements. Un métier auquel il est désormais possible de préparer dans les centres de Balma et Alès.