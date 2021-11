Immobilier : Welmo accélère son développement en Occitanie

Exorbitantes et incohérentes au regard des services rendus. C’est ainsi que les acheteurs perçoivent souvent les commissions des agences immobilières. « Cela alimente la mauvaise image de la profession, d’autant plus que les services ont peu évolué ces dernières années, et qu’ils ne correspondent plus du tout aux attentes des clients », observe Nicolas Gay, cofondateur avec Jimmy Delage et Charles Collas, de Welmo. Lancée en 2016, à Versailles, elle est aujourd’hui la seule agence capable d’assurer des ventes 100% en ligne. « Nous avons d’ailleurs certains agents qui réalisent des transactions en France depuis l’étranger, ou d’une région à l’autre, sans se déplacer. »

Si cette opportunité ne constitue pas l’essentiel des ventes assurées par le réseau, elle illustre cependant l’étendu des process développés par l’entreprise. « Nous avons voulu élaboré une offre très orientée services, qui s’appuie en partie sur les nouvelles technologies pour pouvoir proposer des prestations simples, transparentes et à moindre coût à nos clients, tout en facilitant le travail quotidien de nos agents mandataires. » Estimation en ligne et à distance, shootings photos, plans et autres visites virtuelles réalisés par des prestataires, diffusion des offres géolocalisées sur plus de 40 portails, planification des rendez-vous en ligne, visites assurées par les propriétaires eux-mêmes, aides au financement ou au déménagement en collaboration avec des partenaires... tout a été pensé pour automatiser le plus de tâches possibles et offrir malgré tout un service « premium » aux clients.

Jusqu’à 4000 euros de revenus nets

Résultat, ça marche ! Welmo ayant réalisé une nouvelle levée de fonds qui va lui permettre d’accélérer son développement. L’entreprise, qui compte actuellement 80 agents mandataires dans les principales villes de France, souhaite en recruter une centaine d’ici la fin du premier semestre 2022. Rien que sur l’Occitanie ! « Nous recherchons plutôt des profils en reconversion, des personnes capables d’une grande écoute, ce qui est la clé dans notre métier. Des compétiteurs, qui ont néanmoins l’esprit d’équipe. Des entrepreneurs aussi, pour saisir l’opportunité d’évoluer en recrutant et coachant d’autres agents », précise Nicolas Gay. En tant que mandataires, les nouvelles recrues seront rémunérées à la commission, soit environ 70% des commissions perçues par Welmo, auxquels peuvent s’ajouter un pourcentage sur les services proposés en annexe et sur les ventes réalisées par d’autres agents s’ils constituent une équipe. « Un bon mandataire peut réaliser quatre ventes par mois, ce qui représente environ 4000 euros de revenus nets après impôts », assure le directeur.

Pour attirer les candidats et leur apporter un maximum d’informations, Welmo organise des webinars quasiment chaque mercredi. « Ils peuvent également m’envoyer directement un mail sur mon adresse, puisque je m’occupe aussi du recrutement », propose Nicolas Gay.

Ingrid Lemelle

Contact : n.gay@welmo.fr

Sur la photo : Nicolas Gay, cofondateur de Welmo. Crédit Welmo.