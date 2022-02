Ilek recherche de nouvelles énergies à Toulouse

La pépite toulousaine Ilek va recruter massivement en 2022. Ce fournisseur d’énergie verte, fondé en 2016, figure dans la dernière promotion de la French Tech 120, les entreprises innovantes au plus fort potentiel. « Nous avons 130.000 clients en France avec un cœur de cible en BtoC, même si nous avons lancé la partie ’petits professionnels’ l’an dernier. Nous activité principale est de fournir de l’énergie renouvelable, cependant nous nous sommes aussi lancés dans sa production depuis peu. Nous sommes 122 aujourd’hui et nous ambitionnons d’augmenter nos effectifs cette année », note Rebecca Gil, sa responsable des relations presse. 90 personnes sont recherchées par l’entreprise, dont la moitié pour son service clients. Mais tous ses départements embauchent. « Nous avons créé le pôle RH tout récemment. Nous développons aussi la partie Sales. Nous recherchons une dizaine de profils Tech », détaille Pénélope Cadoret, la DRH de la jeune pousse. Ces recrutements s’opéreront au fil de l’eau tout au long de l’année et tous les postes sont proposés en CDI et 100% accessibles en télétravail.

Ilek recherche des candidats « fiers d’être verts »

Pour le service clients, le diplôme ou l’expérience sont secondaires. « Nous ne nous appuyons pas sur un brief tout fait, c’est la personnalité qui compte. De plus, nos recrues suivront une formation de deux mois pour être opérationnels. Du côté du département Sales, une première expérience est en revanche recommandée. Il faut aussi être engagé autour des valeurs d’Ilek pour intégrer l’entreprise », poursuit la DRH. Elles sont au nombre de trois : « fier d’être vert », « customer first » et « pirate ». « Nous cherchons des personnes qui sont engagées dans la transition écologique, feront passer le client en premier et ont de l’audace », traduit Pénélope Cadoret. Ilek est une start-up. La société mise donc sur des profils agiles. « Nous ne sommes pas une entreprise classique. La moyenne d’âge de nos salariés est de 32 ans. Il faut maîtriser les codes et notamment les anglicismes propres à notre univers. »

Pour motiver les candidats, Ilek met en avant ses avantages : l’accès à des BSPE (Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) pour tous les salariés, les abonnements à Netflix et Spotify en illimité, mais au-delà, c’est sa culture d’entreprise et son engagement sur le plan de la parentalité ou de la santé mentale au travail qu’elle cite en exemple.

Louise Lané

Postulez sur : www.ilek.fr/jobs

