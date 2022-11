« ITIN’RR »

Equipe créée par les agences Pôle emploi Toulouse Hippodrome et Castelginest afin d’apporter des solutions optimales aux recruteurs du secteur du transport. « Cela nous permet d’uniformiser notre offre de services pour faire le lien entre tous les acteurs et être plus efficaces, notamment dans l’identification des candidats et dans la mise en place de formations », explique Valérie Germain, responsable de l’équipe entreprise de l’agence Pôle emploi Toulouse Hippodrome.

Le secteur souffre plus que jamais de la pénurie de candidats. Pour le seul Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification Transports Occitanie, qui réunit une cinquantaine d’entreprises, 300 postes sont à pourvoir en cette fin d’année 2022.