Pour Institut supérieur du transport et de la logistique, organisme du réseau Aftral.

A Toulouse, où il est implanté depuis 1992, l’ISTELI dispense des formations techniques et professionnelles, du Bac +2 au Bac +5, dans le domaine du transport de marchandises, de la douane, de l’entreposage, des processus logistiques et plus globalement de la stratégie supply chain des entreprises. Une filière est également dédiée au transport de voyageurs, pour les métiers de technicien d’exploitation de lignes et régulateur de réseau urbain.

Soit plus de 200 étudiants qui disposent désormais d’un nouveau campus doté d’équipements modernes. Inauguré le 8 décembre dernier, celui-ci se situe impasse Henri Pitot, à proximité de la Cité de l’Espace.