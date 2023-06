Hôtellerie Restauration. Quels débouchés en Occitanie ?

Diversités et opportunités avec Logis Hôtels

500 postes

Premier groupe d’hôteliers restaurateurs indépendants en Europe, Logis Hôtels compte 236 établissements en Occitanie, soit près de 500 postes à saisir cette année dans la région. Serveurs, personnels d’étage, cuisiniers, maîtres d’hôtel, réceptionnistes… la moitié de ces opportunités sera ouverte en CDI, 30% en CDD et 20% en contrats saisonniers. A travers ses différentes marques (Châteaux & Demeures, Logis Hôtels, Cit’Hotel, Urban Style…), le groupe représente aujourd’hui 2200 établissements répartis dans neuf pays.

Burger King recrute aussi des alternants

390 postes

En Occitanie, Burger King prévoit de nombreux recrutements, majoritairement en CDI. « Nous ouvrons 35 postes d’encadrants (managers, directeurs) et 150 postes d’équipiers pour renforcer les équipes de nos 43 restaurants, mais également une quinzaine de postes d’encadrants et plus de 150 postes d’équipiers pour nos futures ouvertures occitanes. En parallèle, nos restaurants accueilleront une quarantaine d’alternants sur des fonctions opérationnelles ou support (marketing, RH, communication…) ».

Buffalo Grill s’implante à Auch

20 postes

Les travaux ont commencé en avril, pour une ouverture prévue à la fin octobre 2023. Après plusieurs années de réflexion, Buffalo Grill s’implante enfin à Auch, dans la zone du Grand-Chêne. L’enseigne, spécialisée dans la grillade, prévoit de recruter une vingtaine de personnes : grilladins, agents de restauration serveurs… La sélection des candidats devrait débuter trois mois avant que le restaurant ouvre ses portes.

Un été en Bonne Compagnie

350 postes

La saison 2023 s’annonce festive ! Et ce Quelque 350 postes qui seront à pourvoir dans les bars, restaurants et boites de nuit du groupe Bonne Compagnie, implanté à la Grande-Motte et Montpellier. Des contrats saisonniers visant des profils très variés : cuisinier, commis, chef de partie, serveur, barman, runner, hôte d’accueil, assistant commercial, comptable, agent de blanchisserie… Des postes en CDI également, à découvrir sur le site carrière du groupe.

