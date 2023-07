GA, promoteur de carrières en Occitanie

GA Smart Building ne s’arrête pas à la promotion immobilière : le spécialiste de la construction hors-site est aussi une société industrielle qui dispose de huit usines en France, dont deux à Labège. Son siège social toulousain déménagera à la fin de l’année à Montaudran dans des locaux flambant neufs, « vitrine » de son savoir-faire. En Occitanie, GA prévoit de recruter 55 personnes en CDI cette année. « Il s’agit à 60% de véritables créations de postes », précise Colombe Jaubert, responsable recrutement, carrières et diversité, qui souligne que « aucun licenciement n’a été fait pendant la période Covid. »

Un engagement environnemental, social et sociétal fort

La crise est désormais loin derrière : de nombreux projets sont signés et de nouveaux chantiers démarrent sur tout le territoire. Pour accompagner cette croissance, GA cherche des profils à toutes les étapes des études et de la réalisation de ses projets, de la conception à la conduite de travaux en passant par le chiffrage et « en particulier des responsables travaux confirmés », ajoute la responsable. Les fonctions support ne seront pas en reste, avec plusieurs recrutements prévus notamment au service informatique et en comptabilité. Par ailleurs, une vingtaine d’alternants rejoindront les rangs.

Rare entreprise du secteur du bâtiment à être certifiée Great Place To Work (classement des entreprises où il fait bon travailler), GA poursuit ses efforts en faveur des mobilités douces, de l’égalité des sexes et de la parentalité, au travers d’avantages salariaux. Autre spécificité, l’actionnariat salarié : plus de 60% du capital est détenu par ses employés. Enfin, avec la maîtrise de sa chaîne de construction et ses bâtiments conçus pour être « durables et intelligents », le groupe se veut aussi un acteur économique engagé pour l’environnement. À ce jour, GA compte plus de 800 salariés en France, dont 180 dans sa filiale Ossabois.

