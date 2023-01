Formation continue : la gestion des risques... s’apprend à Alès !

Willis Tower Watson en France et l’Institut Mines-Télécom d’Alès lancent des formations dédiées au pilotage et à la gestion de crise des risques industriels et environnementaux. Accessibles à toutes personnes titulaires d’un Bac +3 ou plus, elles seront éligibles au Compte professionnel de formation et dispensées sous la forme de cours théoriques en visio conférence, à raison de deux heures par semaine. Des cursus qui s’étendent sur cinq mois, avec deux jours de séminaire prévus à l’issue, dans les locaux de l’école.

Le premier sera axé sur les risques climatiques, le but étant de réduire la vulnérabilité des projets en fonction des contraintes techniques, économiques et environnementales rencontrées. Le deuxième est dédié aux cyber risques et aux actions de prévention. Des formations dédiées aux risques naturels et à la gestion de crise sont également programmées par les partenaires.

2900 euros