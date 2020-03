Ferez-vous partie de la centaine de consultants qui rejoindront megAgence en Occitanie ?

Hervé Lefebvre, vous êtes le directeur du réseau megAgence qui vient d’intégrer son 1000e consultant immobilier, implanté en Occitanie, la région est-elle un territoire prioritaire de votre développement ?

megAgence reste un réseau relativement jeune, qui a certes triplé son nombre d’agents mandataires depuis 2017, mais dont les ambitions de croissance restent très importantes sur l’ensemble de la France. L’Occitanie, de par son dynamisme économique, son attractivité et son climat, constitue néanmoins une région dans laquelle les opportunités sont nombreuses, tant sur le marché résidentiel que des investisseurs. Des opportunités pour nos consultants, qui sont un peu plus de 80 aujourd’hui, mais aussi tous ceux qui vont nous rejoindre.

Nous avons entre 120 et 140 postes disponibles pour l’année 2020, répartis sur l’ensemble du territoire régional. Ce volume étant fonction de notre capacité à accompagner nos mandataires, aspect auquel nous sommes très attentifs.

Existe-t-il un profil « type » pour intégrer votre réseau ?

Le spectre de nos consultants est tellement varié que non, il n’existe pas de profil type. En revanche, notre métier exige des qualités, à commencer par celle d’aimer les gens ! Si on n’a pas d’appétence pour la relation à l’autre, il est impossible de réussir dans l’immobilier, et cette qualité, on la retrouve aussi bien chez une mère au foyer qui a mis sa carrière entre parenthèses pour élever ses enfants, que chez un ouvrier de l’industrie qui a eu des activités dans le monde associatif. Nous avons ainsi des profils en reconversion, que nous formons sur les plans technique, juridique et commercial, ou encore des commerciaux purs qui aspirent à l’indépendance et une activité lucrative. megAgence rémunérant deux à deux fois et demi plus qu’une agence « physique ».

Quels sont justement les services que le réseau apporte à ses consultants ?

Intégrer megAgence c’est la garantie de bénéficier de l’accompagnement et des outils d’un réseau national. Dès son arrivée, chaque consultant suit un parcours de formation gratuit de deux mois et demi, puis de séances de coaching pour prendre ses marques et remporter ses premiers succès. Nous veillons également à transmettre un certains nombre de valeurs qui peuvent paraître désuètes, mais qui sont importantes pour nous, telles que la transparence et la bienveillance vis à vis des clients comme des autres consultants. Tout cela génère finalement un « esprit de famille », accentué par le fait que nos consultants peuvent coopter d’autres personnes (et être financièrement récompensés pour cela), une sorte de cercle vertueux. megAgence met enfin à leur disposition des supports marketing et d’aide à la vente efficaces. Ils sont donc tout à la fois soutenus et libres de travailler à leur rythme, et bénéficient d’une des meilleures grilles de rémunérations du marché, comprise entre 70 et 99% de la commission d’une vente.

Comment sélectionnez-vous vos mandataires ?

La première prise de contact se fait généralement sur Internet où les candidats peuvent s’inscrire à l’une de nos réunions d’information web quotidiennes. Notre service de recrutement prend ensuite contact avec ceux qui le souhaitent pour un ou plusieurs entretiens, et à l’issue du processus, si nous pensons que le candidat peut réussir, nous lui proposons d’intégrer le réseau et donc le parcours de formation gratuit. Il est constitué de trois jours en présentiel. A Toulouse, Montpellier et Perpignan en Occitanie. Puis à distance. Nous leur remettons ensuite un kit complet de communication (cartes de visites, PLV...). Là encore gratuit. L’accompagnement peut se poursuivre trois mois de plus. Et ce n’est qu’à son terme qu’ils commencent à payer leur adhésion mensuelle au réseau de 67 euros HT.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

