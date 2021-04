Le Festival international des sports extrêmes (FISE) crée une école dédiée au management et au marketing du sport « freestyle ». La FISE Academy by Keyce, née du rapprochement de la société à l’origine du festival montpelliérain, Hurricane, et de Keyce Business School, implanté à Pérols.

« Voilà plus de 20 ans que le FISE s’applique à promouvoir les disciplines urbaines, qui profitent aujourd’hui d’une reconnaissance au plus haut niveau sportif international notamment par l’intégration du skateboard et du BMX Freestyle Park aux Jeux olympiques », explique sur le site de la nouvelle école Hervé André Benoit, fondateur et directeur d’Hurricane Group. « Cet engouement ouvre la voie pour bien des carrières dans l’industrie du sport et ses événements, et nécessite ainsi l’implication de futurs collaborateurs spécialisés dans ces univers. »

A partir de la rentrée, l’établissement va proposer deux parcours : le BBA Action Sports Marketing & Management, préparé en trois ans après le Bac, ou en un an après un Bac +2 validé ; et le MBA Action Sports Marketing & Gouvernance , accessible avec un Bac +3 validé, ou avec un Bac +4 validé en deuxième année.

Ces formations seront dispensées en initial (à partir de 7900 euros l’année) ou en alternance. Les premiers étudiants suivront leurs cours sur le campus de Keyce Business School, et dans les locaux de Hurricane à Baillargues.