« Et toi, c’est quoi ton taf ? »

Série de portraits produite et réalisée par la Région Occitanie, et diffusée en partenariat avec ToulÉco TV. Des portraits de jeunes qui ont trouvé leur voie, à l’image de Luka, 20 ans, qui explique son métier de métallier, tandis que Bastien, en terminale Bac Pro Cuisine au lycée du métier et du tourisme d’Occitanie, se régale dans son parcours pour devenir chef. Autre inspiration, autre univers avec Linda, infographiste 3D au sein de la société toulousaine TAT Productions.

Et toi ? C’est quoi ton futur taf ?

Des vidéos à retrouver sur ToulEco TV.