Et si vous deveniez un spécialiste de la « smart home » ?

Il s’agit de l’organisme de formation en apprentissage le plus important de la région, tant en termes de nombre d’apprentis que de formations. Sur ses six centres répartis dans cinq départements, le BTP CFA Occitanie prépare en effet aux métiers du gros œuvre, de l’électricité, de la finition, du génie climatique, de la métallerie, de la menuiserie, ou encore de la piscine.

Un large spectre enrichi depuis peu du Titre professionnel de Technicien services de la maison connectée, dispensé à Montpellier et Toulouse. Cette formation d’un an, accessible avec un diplôme de niveau 4 dans la filière du bâtiment ou équivalent, permet de se spécialiser dans la maison dite « intelligente ». Autrement dit de devenir un expert de l’installation et de la maintenance des systèmes connectés. De concevoir une « smart home » dotée par exemple de volets ou d’une chaudière pouvant être commandés à distance. De dispositifs d’alarme, de sécurité ou de santé connectés avec des opérateurs. De configurer une installation audiovisuelle et multimédia dernier cri ! La formation porte aussi bien sur les aspects techniques que commerciaux et comptables. Et il est possible de l’intégrer à n’importe quel moment de l’année. Constituée de blocs de compétences, elle peut enfin être validée entièrement ou en partie.