Et si vous deveniez monteurs de réseaux électriques à Castelnaudary ?

Eiffage Energie, Engie, SLA Réseaux, Midi TP, la SCOP Citel.... autant de structures partenaires de l’action conduite par Pôle emploi Occitanie et le Greta de l’Aude. Objectif, recruter et former des monteurs de réseaux électriques. Ce métier porteur consiste à intervenir sur des lignes électriques aériennes et souterraines, ainsi que sur le réseau d’éclairage public, les bornes de recharges de véhicules électriques, la signalisation tricolore, ou encore dans les centrales électriques et les parcs éoliens.

Les partenaires proposeront aux personnes intéressées une préqualification de deux mois, suivie d’un contrat de professionnalisation qui leur permettra de valider un un titre professionnel de niveau CAP. Les candidats doivent démontrer d’aptitudes au travail en hauteur, en équipe et en extérieur, et être titulaires du permis B. La formation, elle, sera assurée à compter de début décembre à Castelnaudary.

Pour candidater ou en savoir plus, contactez Pôle emploi par mail à : ape.31370@pole-emploi.fr