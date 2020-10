« ErasmusDays »

Les 15 et 16 octobre, Pôle emploi Occitanie vous invite à échanger avec « ses » stagiaires Erasmus+. Connectés depuis toute l’Europe en visio, ils partageront en direct leur expérience et délivreront leurs conseils pour une mobilité réussie.

Le jeudi 15 octobre, à 14h, ceux qui vivent actuellement leur stage en Suède, à Malte et en République Tchèque, témoigneront de leur vécu professionnel et personnel, tandis que le lendemain (également à 14h), certains bénéficiaires reviendront sur leurs stages, six mois, un an ou deux ans après, et ce qu’ils en ont retenu.

Pour rappel, Erasmus+ est un programme européen ouvert à tous, sans condition d’âge ni de qualification, qui offre la possibilité de parfaire ses compétences linguistiques et professionnelles par le biais d’un stage de trois à six mois en entreprise, dans un pays de l’Union européenne.

Pour s’inscrire, envoyez un mail à : evenement-international.31096@pole-emploi.fr