Envie de vous développer avec Report One à Albi ?

Thibaut Chesné, vous êtes le directeur général de Report One, quel est le domaine d’activité de votre société ?

Report One est éditrice de solutions logicielles qui facilitent l’accès, l’exploitation et l’analyse de toutes les données d’une entreprise, l’objectif étant d’aider les dirigeants de PME à prendre les bonnes décisions au bon moment. L’analyse des données est à la fois chronophage et risquée. Avec MyReport, nous leur permettons de collecter leurs données en temps réel, directement à la source (ERP, logiciel comptable, CRM…), ce qui est garant d’une plus grande fiabilité, et de pouvoir les analyser et les partager automatiquement et très simplement. Une aide au pilotage donc, qui s’adresse à tous les services d’une entreprise : comptable, RH, commercial....

Où êtes-vous implantés ?

Report One compte historiquement deux sites à Paris et Albi, ses cofondateurs étant originaires de ces deux régions. 20 ans après la création de l’entreprise, son siège est toujours à Paris, et notre pôle recherche & développement à Albi. Nous avons également quatre agences supplémentaires à Lille, Nantes, Bordeaux et Lyon, afin d’être au plus proche de nos clients, notre solution étant pour le moment installée sur site. Au total, cela représente donc 80 collaborateurs, un effectif amené à évoluer rapidement, notre objectif étant de tripler notre chiffre d’affaires (8,5 millions d’euros en 2020) d’ici à 2025.

Quels sont vos projets ?

Nous sommes parvenus à nous imposer sur le marché des PME lorsque la Data était surtout adressée aux grands groupes et aux ETI. Nous devons conforter ce leadership en nous préparant technologiquement à la migration de notre solution vers le cloud, même si cela ne correspond pas encore aux souhaits des clients. Nous avons ainsi besoin de renforcer notre service R&D.

Quels sont les profils que vous allez recruter à Albi ?

Une dizaine de développeurs juniors ou seniors, qui évolueront dans un environnement Microsoft, et utiliseront notamment Blazor, son nouveau framework web open source. Cinq à dix postes supplémentaires seront ouverts en 2023. Nous allons également étoffer notre service support avec des profils DevOps, des consultants qui seront en relation directe avec nos clients.

Dans quel environnement travaillez-vous ?

Nous avons des locaux très agréables à Albi, mais ce qui caractérise notre société, ce sont vraiment les valeurs d’entraide, de reconnaissance mutuelle, de bienveillance. Nous ne cherchons pas à performer pour performer, mais à prendre véritablement plaisir dans la performance, à grandir chaque jour. Report One est une société où il fait bon vivre je crois, d’ailleurs j’y suis entré comme stagiaire il y a 20 ans... Et si des candidats ont envie de rejoindre notre aventure, nous les accueillerons les bras grands ouverts !

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Photo Report One DR.