Depuis Toulouse, Specialisterne promeut la neuro-diversité en entreprise

Favoriser l’insertion professionnelle des personnes autistes. La mission de la toute nouvelle société toulousaine Specialisterne France est ambitieuse car il y a encore fort à faire. « Près de 1% de la population française entre dans le spectre de l’autisme, soit environ 650.000 personnes. Et 90% d’entre elles sont au chômage », indique Gabrielle Blinet, directrice générale et cofondatrice de Specialisterne France au côté de Pascale Marchal. Or, quand ils sont bien accompagnés tout au long de leur parcours scolaire, 70% de ces neuro-atypiques ne présentent pas de déficiences intellectuelles. Leur particularité cognitive représente même une source de richesse et de plus-value pour l’entreprise. « Leur grande mémoire, leur capacité à apprendre en autodidactes, leur analyse fine, leur capacité d’identification de corrélations dans un vaste ensemble de données font partie de leurs atouts. Tous ne sont pas surdoués mais tous peuvent exercer un travail », explique Gabrielle Blinet.

Un recrutement et un accompagnement adaptés

Specialisterne France est la treizième implantation de l’entreprise sociale danoise du même nom, créée en 2004. Elle recrute, pour le compte de ses clients, des personnes autistes selon une méthode déposée spécifique. « Les processus classiques d’embauche sont inadaptés aux autistes. Avec nous, pas de lettres de motivation ni d’entretien, mais plutôt une combinaison d’exercices individuels et de tests de conception avec des robots Lego Mindstorm. Les fiches de poste sont traduites en langage « aspie-friendly » pour les candidats atteints du syndrome d’Asperger », détaille Gabrielle Blinet. Mais les neuro-atypiques ont aussi besoin de conditions de travail spécifiques pour s’épanouir. Specialisterne assure cette mission de sensibilisation des équipes d’accueil et de leurs dirigeants pendant toute la période d’intégration. Elle continue ensuite à gérer le quotidien de la personne autiste dans l’entreprise et à accompagner les collègues de travail dans leurs interactions avec le salarié.

L’autisme mué en avantage compétitif

« Accroître la neuro-diversité dans une entreprise doit être vu comme une innovation sociale au service d’une innovation économique. Cette voie est encore inexplorée en France », souligne Gabrielle Blinet. Depuis 2004, l’ensemble du réseau des Specialisterne a recruté 10.000 personnes autistes dans le monde entier pour des grands comptes tels IBM, KPMG, Danone ou le secteur des banques et assurances. « Par l’embauche d’autistes, l’aéroport de Copenhague a augmenté son taux de détection des objets dangereux dans les bagages qui passent à la sécurité et ce, grâce à leurs pensées visuelles spécifiques », raconte la directrice. D’autres types de postes comme des conducteurs de métros, des cuisiniers, des soigneurs animaliers, des informaticiens, des techniciens ont été pourvus. Le spectre est large. « Pour innover, il faut penser en dehors du cadre. En cela, ces profils atypiques constituent un vivier de talents », conclut Gabrielle Blinet.

Isabelle Meijers

Pour candidater, rendez-vous sur www.fr.specialisterne.com

Sur la photo : Gabrielle Blinet, directrice générale et cofondatrice de Specialisterne France. Photo Marjorie Mailhol.