En octobre, quatre salons pour trouver son TAF en Occitanie

Reportés à l’automne en raison de l’épidémie de Covid-19, les salons Travail Avenir Formation tentent, tant bien que mal, d’accueillir le public en quête de solutions professionnelles. Si les TAF de Toulouse et de Nîmes ont certes dû être annulés à cause de l’évolution de la situation sanitaire, et de l’interdiction des événements rassemblant plus de 5000 personnes dans les départements de la Haute-Garonne et du Gard, d’autres sont maintenus (sauf changements de dernière minute...).

Quatre d’entre eux vont ainsi se dérouler au cours des prochains jours : à Carcassonne, ce mercredi 7 octobre, à Rodez, le 13, et à Mende et Pamiers, le 15.

Ouverts à tous, jeunes en recherche d’orientation, adultes en reconversion, demandeurs d’emploi, futurs créateurs d’entreprise... ces salons réunissent recruteurs, institutionnels et acteurs de la formation et l’emploi en Occitanie.