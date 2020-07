En Occitanie, trois acteurs de la vente à domicile recrutent !

Victoria France multiplie les connections

Leader de la vente directe de bijoux fantaisie haut de gamme, le réseau Victoria France comptait au printemps plus de 7500 conseillères, 350 animatrices d’équipes, une trentaine de responsables de secteur et... plus de 200.000 clientes. En croissance continue depuis sa création en 2009 (60,3 millions d’euros de CA l’année dernière), l’entreprise affiche encore de belles ambitions. Elle souhaite ainsi recruter environ 3000 conseillères au statut de VDI (Vendeur à domicile indépendant) mandataire en France, dont 106 en Occitanie. Afin de séduire les profils, Victoria a modifié son système de rémunération pour encore plus d’attractivité. Désormais la grille s’articule en quatre paliers, auxquels s’ajoutent cadeaux et primes annuelles sur objectifs. Pour les animatrices d’équipes, le taux de commission peut par ailleurs évoluer chaque mois. Et toutes peuvent enfin bénéficier d’une nouvelle application, « l’app Victoria Pro ». Un outil de gestion de leur activité de vente à domicile. « Loin d’une image vieillissante du secteur, Victoria France se positionne ainsi comme une entreprise connectée. »

Postulez sur : www.victoria-france.fr

Oika Oika vous invite à jouer !

Oika Oika est spécialisée dans l’univers du jeu et des loisirs créatifs. « Or avant d’acheter un jeu ou un loisir créatif, il faut l’essayer, et pour l’essayer, il faut être plusieurs. Quoi de mieux que la vente à domicile pour partager ensemble des moments ludiques ! », déclare Thomas Watine, son fondateur. Une société en forte croissance (de 299% entre 2015 et 2018 !), qui recherche une centaine de vendeurs à domicile indépendants en Occitanie. Des personnes dynamiques, motivées et attirées par son univers, dont la mission sera d’organiser des Oik’animations au domicile de potentiels clients. « La personnalité est essentielle, et nous apportons à nos collaborateurs les moyens d’évoluer selon leur plan de carrière. D’une simple activité occasionnelle, ils peuvent passer à une activité à temps complet en gérant une équipe. Chacun peut prendre sa place dans la Oika Family », assure Thomas Watine. À noter que la société met à disposition des débutants un kit de démarrage gratuit pour se lancer.

Postulez sur : www.oikaoika.fr

Body Nature recherche des personnalités

Dans le cadre de son développement sur un marché porteur, à savoir la vente de produits bios conçus et fabriqués en France dans les univers du bien-être, de la beauté et de l’entretien, Body Nature recherche des conseillères en vente à domicile. Une trentaine dans la région cette année, et plus particulièrement à Carcassonne, dans le Gers, le Tarn et les Pyrénées-Orientales. « À Carcassonne, il y a aussi une opportunité de se voir proposer une mission d’animatrice d’un groupe de conseillères, en plus de son activité de conseillère », souligne la société.

Elles animeront des réunions, ces Instants Body Nature qui permettent aux participants de tester les produits. Une activité accessible sans condition de diplômes ni expérience. « C’est plutôt la personnalité et l’attrait pour les produits Body Nature qui font la différence. Nous recherchons des personnes qui aiment le contact, sont organisées et autonomes. Avoir le permis, être véhiculé et à l’aise avec l’outil informatique est également nécessaire. »

Postulez sur www.body-nature.fr/nous-recrutons

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.