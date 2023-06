En Occitanie, pourquoi les salariés d’Orange voient-ils la vie en rose ?

Depuis quelques années, Orange se transforme. Si les télécoms restent au cœur de l’entreprise, le groupe a opéré une diversification importante de ses activités entraînant de nombreuses créations de postes. « Nous avons énormément développé le consulting, principalement autour du Cloud, de l’Intelligence Artificielle et de la cybersécurité », explique Virginie Séménou, directrice du recrutement chez Orange Occitanie. Cette année, le groupe prévoit au moins une centaine de recrutements en IT à Toulouse et Montpellier. « Nous cherchons principalement des développeurs, experts en virtualisation et sécurité, chefs de projets… Les Data analysts et Data scientists sont les plus recherchés », ajoute-t-elle. Le réseau télécoms s’étoffera également d’une vingtaine de techniciens, chargés d’affaires et ingénieurs avant-vente, avec des offres localisées partout dans la région (Rodez, Albi, Carcassonne…). Enfin, 150 nouveaux alternants sont attendus sur les métiers de la relation client, des interventions, du management de projet et bien sûr, de l’informatique.

Des missions variées dans un environnement de qualité

Le groupe promeut la mobilité avec un site dédié aux offres internes. Toutefois, Orange Occitanie ne déplore aucune fuite des cerveaux. « On a plutôt le problème inverse », s’amuse Virginie Séménou. L’attrait pour la douceur du climat occitan ? Pas uniquement : « Nous avons deux sites emblématiques ultra-modernes, le Patio à Montpellier et le Campus à Toulouse, avec des conditions de travail superbes », s’enthousiasme-t-elle. En plus de bénéficier de nombreux avantages salariaux, tout salarié a droit à trois jours de télétravail chaque semaine. Mais surtout, « ils interviennent auprès de clients variés pour lesquels ils gèrent de bout en bout des projets souvent stratégiques », ajoute la responsable. Elle prône la simplicité : « des missions intéressantes, pas de fausse promesse ». Une équation qui semble fonctionner : 91% des collaborateurs se disent fiers de travailler chez Orange.

Marie-Dominique Lacour

Postulez sur : www.orange.jobs

Crédit photo Orange.