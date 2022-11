En Occitanie, les industriels ouvrent leurs portent pour recruter

L’industrie vous ouvre les bras ! Comme chaque année, depuis 2011, le secteur se mobilise pour faire découvrir la diversité de ses activités et ses métiers et, surtout, attirer les candidats vers les entreprises qui recrutent. Des entreprises plus que jamais confrontées à des problématiques de recrutement, et ce alors même que leur activité a redémarré fortement. Pour 2022, les industriels de la région Occitanie tablaient en effet sur 20.000 recrutements, soit 63% de plus que l’année dernière ! Et plus de la moitié d’entre eux étaient alors jugés difficiles à concrétiser...

Plus de 5000 offres d’emploi

C’est donc dans ce contexte particulier que se tiendra la 11e Semaine de l’industrie. Une manifestation nationale portée par le gouvernement et de nombreux partenaires : opérateurs de l’Etat , fédérations professionnelles, associations... C’est le cas d’Elles Bougent, dont la mission est de renforcer la mixité dans les entreprises des secteurs industriels et technologiques. « Plusieurs entreprises partenaires comme le CNES, le Centre national d’études spatiales, Engie, Hydro, Siemens ou encore Thales organiseront des journées portes-ouvertes au sein de leurs sièges sociaux, des visites de chantiers, ou encore d’ateliers », informe l’association, qui a rassemblé l’ensemble de ses actions sur son portail.

Pôle emploi Occitanie est évidemment associé à l’évènement. Ses agences organisent en ce moment de nombreuses réunions d’information, visites d’entreprise et autres job dating, que l’opérateur a réuni lui aussi sur son site, une carte interactive permettant de géolocaliser facilement les rendez-vous, à l’instar de la visite des ateliers du groupe NTD France et de Fermalab, le 22 novembre à Mauvezin, ou du job dating spécifique à l’entreprise Freyssinet Aero Group, organisé ce vendredi, à Coufouleux. L’ensemble des offres déposées sur son site par les industriels de la région (plus de 5000 actuellement) est également disponible en suivant ce lien.

Pour ne rien rater de cette semaine, sachez enfin qu’une majeure partie des actions sont répertoriées sur le portail dédié à la manifestation : www.semaine-industrie.gouv.fr. A vous de jouer !

Ingrid Lemelle

Photo Elles Bougent DR.