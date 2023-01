En Occitanie aussi, Homair Vacances prépare la saison estivale

Chefs d’équipe, employés et responsables d’accueil, techniciens de maintenance, entretien d’espaces verts, employés et responsables de ménage, maîtres-nageurs... autant de saisonniers recherchés par le spécialiste de l’hôtellerie de plein air Homair Vacances. Pour sa marque historique, ou ses campings-villages Marvilla Parks ou Eggs, le groupe propose déjà plus de 200 postes, dont une partie située sur le littoral languedocien.

Des postes en réception, dans l’animation, dans les sports et les loisirs, et à la technique donc, présentés via des podcasts sur le site dédié à son recrutement. Certains sont proposés en CDD, mais d’autres ciblent des collaborateurs qui souhaitent s’inscrire dans l’entreprise dans la durée. Avec des opportunités d’évolution.