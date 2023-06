En Occitanie, Patrimoine SA partage ses ambitions

Acteur majeur de l’immobilier social, Patrimoine SA gère un parc de plus de 20.000 lots implantés sur la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l’Aude, l’Hérault, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, logeant ainsi près de 40.000 personnes. Une entreprise qui va recruter cette année dix personnes en CDD « pour couvrir les remplacements (maternité, maladie…), les évolutions professionnelles internes ou un surcroît d’activité », mais qui précise que « les CDD peuvent bien souvent déboucher sur des opportunités en CDI ».

Six CDI seront justement ouverts eux aussi, ainsi que quelques postes en alternance « au grès des opportunités ». Chargés et responsables de clientèle, comptable, assistant RH, conducteur d’opération… font partie des profils recherchés à Toulouse et Montpellier. « Des profils avec une sensibilité pour l’utilité sociale qui souhaitent rejoindre une entreprise dynamique avec des projets de développement amitieux au service d’une mission d’intérêt général et qui s’appuient sur des valeurs humaines fortes », souligne l’entreprise.

Postulez sur : www.sa-patrimoine.com

A découvrir également, 32.780 postes à pourvoir dans notre hors-série annuel "Qui recrute en Occitanie ?", en kiosque ou sur notre boutique.