En Occitanie, comment MMV et VVF vont-ils pérenniser l’emploi saisonnier ?

« La crise sanitaire a modifié en profondeur l’approche de la relation candidat. Compte tenu de la concurrence grandissante, les saisonniers recherchent plus que jamais des structures qui leur ressemblent : authentiques et engagées. MMV et VVF partagent ces valeurs et une communication groupée de nos marques employeurs nous permet de nous projeter dans un recrutement durable », déclare Frédéric Ezaoui, directeur des opérations et des ressources humaines de VVF. Impactées économiquement par la crise sanitaire, les résidences de tourisme ont également payé un lourd tribu sur le plan humain. « Certains collaborateurs ont été contraints au chômage partiel, d’autres ont vu leur contrat saisonnier stoppé, nos activités ont été taxées de non essentielles... et nombreux sont ceux qui ont décidé de quitter le secteur. Chez VVF, nous estimons ainsi avoir perdu environ 10% des nos effectifs, et aujourd’hui, on s’arrache les bons éléments ! »

Des passerelles pour travailler toute l’année

Et pourtant, les besoins sont là, et ils sont même très importants à l’approche de la saison hivernale, notamment à St Larry Soulan et Piau Engaly. Pour redonner envie aux jeunes de s’orienter vers leurs structures, mais aussi les retenir et faire évoluer les meilleurs talents dans un contexte de recrutement on ne peut plus tendu, MMV et VVF ont donc décider de conclure un partenariat. Le principe, créer des passerelles entre les deux structures afin d’offrir aux saisonniers qui le souhaiteront des missions tout au long de l’année, et dans toute la France. Et pour les 300 alternants qui vont les rejoindre prochainement, de bénéficier de parcours inter-entreprise. « Nous allons ainsi sécuriser les emplois, mais aussi mettre en avant l’ascenseur social qui fait notre force », explique Frédéric Ezaoui.

Au national, 1400 postes sont ouverts dès à présent dans les 22 clubs en Hôtel et Résidence 3* et 4* de MMV et les 90 clubs VVF situés en montagne ou sur le littoral. 25% d’entre eux sont concentrés en Occitanie où les opportunités sont très variées : directeur adjoint, responsable de restauration, d’hébergement ou d’animation, gouvernant, chef de cuisine, cuisinier, réceptionniste, animateur, agent d’entretien... « Nos métiers sont exigeants bien sûr, mais ce sont des métiers passion, des métiers dans lesquels les opportunités d’évolution sont bien réelles et donc de super tremplins ! » assure le directeur des opérations et des ressources humaines. A noter enfin que VVF loge l’essentiel de ses collaborateurs en station...

