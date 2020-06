En Occitanie, La Poste recrute pour la saison... et en CDI !

« Pour accompagner ses clients pendant l’été 2020, La Poste maintiendra l’ouverture de ses 7700 bureaux de poste en juillet et en août prochains, mettra en place 200 points de services saisonniers supplémentaires dans les zones touristiques et renforcera l’accès au cash sur les territoires », indique le groupe. Une organisation « exceptionnelle » qui va entraîner l’embauche de plus de 2000 saisonniers en France, « notamment d’étudiants de niveau Bac +2 ». « Par ailleurs, 300 offres de stage d’été sont également proposées dans les bureaux de poste dans le domaine de la téléphonie mobile », ajoute l’entreprise.

Interrogée avant le confinement, La Poste nous indiquait vouloir recruter plus largement 300 facteurs en CDI, cette année en Occitanie. Recrutés à un niveau débutant, les nouveaux facteurs bénéficieront d’une formation de quinze jours, dédiée au métier de la distribution et de son environnement, au management de la santé et à la sécurité au travail.

Le groupe envisageait de recruter également 40 chargés de clientèle réseau et à distance. Des personnes titulaires d’un niveau Bac +2, justifiant d’une appétence commerciale et d’une capacité à intervenir sur les produits courriers, bancaires et de téléphonie de La Poste Mobile. Enfin, 40 conseillers bancaires, de niveau Bac +3 (Licence Banque/Assurance) viendront rejoindre La Banque Postale.

Postulez sur : www.laposterecrute.fr