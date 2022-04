En Occitanie, Elis fait tourner la machine à recruter

L’impact de la crise sanitaire sur le secteur hôtelier n’a pas dérouté Elis. Grâce à la diversité de ses activités, le leader de la blanchisserie industrielle connaît une croissance dynamique. Et l’entreprise a le projet de recruter une cinquantaine de personnes : opérateurs de production, chauffeurs-livreurs commerciaux (agents de service), conducteurs PL et techniciens de maintenance.

Les emplois se répartissent sur les sites de Toulouse, Saint-Alban, Colomiers, Capdenac et Carcassonne. Avec une dizaine de centres en Occitanie, Elis est et restera solidement implantée en local. « Notre activité implique de conserver une grande proximité avec nos clients, physiquement et humainement », explique Matthieu Benard, directeur Elis Midi-Pyrénées. En parallèle, les évolutions de carrière sont favorisées par la dimension du groupe, qui valorise l’expérience : tous les chefs d’équipe sont issus de la promotion interne.

Contact : recrutement.toulouse@elis.com