En Occitanie, Body Nature recherche des VDI

« Notre force est de maîtriser chaque étape du processus de production. Tous nos produits sont formulés, fabriqués et conditionnés sur notre domaine naturel à Nueil-les-Aubiers, ce qui nous permet d’en garantir la qualité », souligne Body Nature. Des produits d’entretien, cosmétiques ou de bien-être, que l’entreprise commercialise en vente directe, à travers son réseau de Vendeurs à domicile indépendants (VDI). Qu’elle souhaite renforcer de 33 personnes sur 2021, en Occitanie.

« L’activité est accessible sans condition de diplômes ni expérience, mais le sens du contact humain, l’organisation et l’autonomie sont indispensables. Il est également préférable d’avoir un attrait pour les produits de bien-être, de beauté et d’entretien biologiques et écologiques, ainsi que le permis et un véhicule, et être à l’aise avec l’outil informatique », nous précise-t-on.

Contact : dominique.LONGIERAS@bodynature.fr