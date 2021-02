En Occitanie, Babychou recherche des candidats prêts à s’impliquer

Babychou, le spécialiste de la garde d’enfants, entend bien continuer à recruter en Occitanie malgré la crise sanitaire et les parents "confinés" momentanément en télétravail. En tout, ce sont une centaine de candidats qui sont recherchés pour les agences de Toulouse, Nîmes et Montpellier. « Avec le confinement, nous avons observé un petit tassement de la demande, mais les parents sont très vite revenus vers nous », s’amuse Laëtitia Kassis, franchisée Babychou Services à Montpellier. « L’an dernier, nous avons intégré 38 personnes pour notre agence et j’espère faire au moins aussi bien, voire atteindre la cinquantaine d’embauches. »

Des postes en CDI

L’enseigne recrute aussi bien des étudiantes pour s’occuper des enfants à la sortie de l’école, que des baby-sitters occasionnelles ou des gardes d’enfants. « Selon les profils, nous exigerons le Bafa ou une expérience en collectivité pour les temps périscolaires et un diplôme de la petite enfance (Auxiliaire de puériculture, BEP Sanitaire et social ou CAP Petite enfance ) pour la garde d’enfants. » Rares sont les emplois proposés à temps plein. Il s’agit le plus souvent de jobs étudiants ou de compléments de revenus.

Le réseau est attentif à l’implication des candidats. « Il ne s’agit pas d’un travail alimentaire. Nous privilégierions des profils moins expérimentés, mais dont les yeux pétillent en évoquant la garde d’enfants », affirme Laëtitia Kassis. Babychou Services met en avant la sécurité de l’emploi et la gestion des plannings pour attirer les candidats, mais aussi les perspectives d’évolution au sein du réseau. « Nous proposons à 99% des CDI à nos salariés. Nous avons d’ailleurs observé que de nouveaux profils nous rejoignaient. Des personnes qui jusque-là travaillaient par le bouche-à-oreille et apprécient la sécurité de l’emploi que leur amène un réseau comme le nôtre », rappelle la franchisée. « Travailler dans la garde d’enfants, c’est vraiment allier l’utile à l’agréable : être rémunéré pour passer de bons moments. Un véritable métier passion ! », ajoute-t-elle

Agnès Frémiot

Postulez sur emploi.babychou.com

Sur la photo : Laëtitia Kassis, franchisée Babychou Services à Montpellier. DR.