En Occitanie, Arterris engrenge les talents !

En 2022, Arterris va recruter 290 personnes en CDD, CDI ou alternance, et 600 saisonniers dans la région Occitanie. Des postes qui seront à pourvoir dans ses trois grands pôles : agriculture, agroalimentaire et distribution grand public. « Nous recherchons des technico-commerciaux et des vendeurs, des adjoints ou des responsables de magasin pour développer notre enseigne Marché Occitan, notamment dans la région toulousaine », précise Marie Brahem, responsable recrutement de la coopérative.

Des postes évolutifs

Si des formations dans le domaine agricole sont préférables pour les métiers de l’agriculture (de type BTS ou Licence), Arterris ne se ferme à aucun profil et mise même sur des profils très juniors pour peu qu’ils aient l’envie d’apprendre. « Le candidat idéal n’existe pas. Grâce à notre pyramide des âges, les nouveaux entrants trouveront toujours quelqu’un pour les accompagner et les faire monter en compétences », constate la chargée de recrutement. « Nous sommes très attentifs aux qualités des candidats : la coopération, l’entraide, la polyvalence... Pour les postes d’adjoint et de responsable de magasin, les personnes ayant déjà travaillé dans les métiers de bouche ou l’épicerie nous intéressent. » Quant aux saisonniers, la coopérative souhaite embaucher principalement des manutentionnaires, chauffeurs et caristes. Aucun prérequis particulier n’est exigé. Et elle rappelle que ces expériences peuvent déboucher sur des postes plus pérennes.

Arterris connaît des difficultés chroniques à recruter. « Nous souffrons de l’image des métiers agricoles. Mais nous avons travaillé sur la qualité de vie au travail et mis en place des accords de télétravail. 2% de notre masse salariale est également consacrée à la formation. Et pour favoriser l’évolution interne, nous avons créé l’Académie Arterris », rappelle Marie Brahem. Pour la première fois, la coopérative Arterris organisera également un recrutement sans curriculum vitae ce jeudi 12 mai. Il se déroulera dans son magasin MO Marché Occitan de Balma et portera sur des postes de vendeur à Balma et Toulouse Borderouge. Les candidats seront alors mis en situation de travail directe sur le terrain, et évalués sur leurs habilités et leurs softs skills.

