En Haute-Garonne, le Groupe ADF consolide ses sites

ADF Technologies, Latesys et G2Metric. Trois entités du groupe ADF et quatre sites (à Toulouse, Colomiers, Sainte-Foy-d’Aigrefeuille et Launaguet) pour lesquels 150 personnes vont être recrutées cette année.

Spécialisée dans l’ingénierie, la conception, la production et la maintenance et l’optimisation industrielle, l’entreprise recherche des profils variés. Des électromécaniciens, électrotechniciens, mécaniciens ajusteurs, mécaniciens hydraulique, tuyauteurs-soudeurs, techniciens et ingénieurs méthodes… à Colomiers. Des dessinateurs projeteurs outillages, techniciens et ingénieurs métrologie, développeurs C++, concepteurs mécanique… à Launaguet. Ou encore des ingénieurs d’études, chargés d’affaires outillage, préparateurs supply chain, soudeurs, chaudronniers, ajusteurs… à Sainte-Foy.

Les nouvelles recrues rejoindront la #TeamGroupeADF qui compte actuellement 700 personnes en région toulousaine.

Postulez sur : www.groupeadf.com