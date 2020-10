Emploi : l’Occitanie dans le Top 3 des régions qui résistent le mieux

46.600 emplois salariés détruits sur le premier semestre 2020 en Occitanie. Selon la dernière note de conjoncture de l’Urssaf, les effectifs ont donc continué à reculer au cours du second trimestre : de 0,9%, après une chute de 2,4% au précédent. « La moindre baisse au deuxième trimestre est due à la reprise de l’intérim (+ 35% sur trois mois) après un fort repli du secteur au premier trimestre (- 45%) », rapporte l’institution.

L’hôtellerie restauration et les activités culturelles et récréatives sont les secteurs qui subissent le plus fort impact de la crise. « Dans l’hébergement-restauration l’emploi s’effondre de 13,3% sur un an. La perte d’effectif s’élève à 12.300. » Les activités culturelles et récréatives, elles, ont perdu 3500 emplois. L’industrie régionale a elle aussi vu ses effectifs nettement diminuer (de 2000), quoique dans des proportions inférieures à la moyenne nationale (- 0,7% / - 1,2%). Le commerce est, en revanche, parvenu à maintenir ses emplois, et le BTP est le seul à afficher une évolution positive : de 1,5%, soit 1800 postes créés.

Des chiffres inquiétants, mais à nuancer avec l’évolution nationale. « L’Occitanie fait partie des trois régions qui résistent le mieux sur un an et dont la baisse de l’emploi est inférieure à 2,5% », souligne l’Urssaf. Sur un an, les effectifs ont en effet reculé de 2,3% , contre une baisse de 2,7% sur l’ensemble du territoire, soit 500.000 postes de travail détruits en France en douze mois.