Ecolo’Jobs revient dans une version virtuelle !

Organisé dans le cadre du Salon de l’écologie qui se déroulera cette année du 31 octobre au 7 novembre, Ecolo’Job sera proposé cette année dans une version virtuelle. Destiné aux lycéens, étudiants et jeunes diplômés en recherche d’emploi ou d’informations, ce salon se tiendra en effet sur la plateforme Seekube, du mercredi 4 novembre au samedi 7 novembre.

Depuis le 23 octobre et jusqu’au 3 novembre, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire, postuler aux offres, programmer leurs rendez-vous et s’inscrire aux lives afin d’en apprendre plus sur les métiers, les formations ou encore certaines structures.

Des tables rondes en ligne et en direct leur seront également proposées sur la chaîne Youtube « Salon de l’écologie » le samedi 7 novembre de 9h à 17h. Parmi les thèmes abordés : Étudiants et entrepreneurs, c’est possible (de 10h15 à 11h15) ; La Responsabilité sociétale des entreprises (de 14h30 à 15h30) ; Le verdissement des métiers (de 15h45 à 16h45)...

Porté par l’Université de Montpellier, le Salon de l’écologie propose deux autres temps forts : Ecolo’Tech, le congrès scientifique sur les innovations dans le domaine de l’écologie, et Festi’Versité, le festival de la biodiversité.

Pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez ici