« Dreets »

Pour Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, la nouvelle appellation de l’instance qui regroupera désormais les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et les Directions régionales de la cohésion sociale (DRCS).

A compter du 1er avril, elles seront compétentes en matière de cohésion sociale, d’insertion sociale et professionnelle, de prévention et de lutte contre les exclusions, de développement de l’emploi, de développement et de sauvegarde des entreprises de politique du travail et d’inspection du travail.