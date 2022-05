« Digi’Talents »

Salon dédié à l’emploi, la formation et la reconversion dans les métiers du numérique en Occitanie. Digit’Talent est organisé par Numeum, en partenariat avec la Région Occitanie, Pôle emploi, Cap emploi, les Agefiph, l’Apec, l’Opco Atlas et Digital 113.

Deux évènement seront proposés ce mardi 17 mai à Toulouse, à La Cité, et le jeudi 19 mai à Montpellier, à la Cité de l’Economie et des métiers de demain. Au programme, des échanges avec des entreprises qui recrutent, des organismes de formation et des partenaires de l’emploi et de l’orientation pour vous accompagner dans votre reconversion.

Deux conférences seront également organisées le matin (Perspectives d’emploi dans le numérique) et l’après-midi (Promouvoir la diversité dans les métiers du numérique). Attention, leur accès sera conditionné à une inscription préalable. Numeum lancera également « Numéric’Emploi », un service inédit mettant en relation les demandeurs d’emploi avec les entreprises qui recrutent.

Pour plus d’infos et vous inscrire :

Digi’talent de Toulouse

Digi’talent de Montpellier