Nom des webinaires lancés par l’AFT, l’association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport et la logistique. Du 28 septembre au 17 décembre prochains, les personnes intéressées par la conduite pourront échanger avec des conducteurs de marchandises (les 6 octobre, 23 novembre et 14 décembre à 14h) ou des conducteurs de voyageurs (les 28 septembre, 19 octobre, 30 novembre et 17 décembre à 14h).

En Occitanie, en partenariat avec les Maisons de l’orientation et les Maisons de Région, de nombreuses réunions d’information seront également organisées au cours des prochains mois. En présentiel ou en visio, ces « zooms métiers transport » présenteront les professions de conducteur en messagerie, conducteur frigorifique, déménageur, conducteur en transport scolaire ou en ligne régulière, ainsi que les formations qui y préparent.

Pour s’inscrire à « Dialogue avec un pro », cliquez ici

Pour connaître les dates des « zooms métiers transport » organisés en octobre, novembre et décembre, en Occitanie, et s’y inscrire, cliquez ici